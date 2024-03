Um homem da arte, do mundo e de si mesmo. Assim Vinicius de Moraes é retratado na exposição Por Toda a Minha Vida, que será inaugurada em Porto Alegre nesta quarta-feira (20), às 10h, na Galeria do Farol Santander (Av. Sete de Setembro, 1.028). A mostra fica aberta para visitação até 19 de maio, de terça a sábado, das 10h às 19h, e domingos e feriados, das 11h às 18h. Os ingressos para o Farol custam R$ 20, à venda pela Sympla e no local.