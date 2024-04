Ziraldo nos deixou no último sábado, aos 91 anos. Mas, como todo artista se eterniza em sua obra, o escritor viverá para sempre nos corações de milhões de leitores. Foram muitas gerações que aprenderam a ler e a descobrir o mundo através de suas histórias, e certamente outras gerações virão a conhecer o pai do Menino Maluquinho, do Pererê, do Bichinho da Maçã, e tantos outros. Destaco aqui três livros que marcaram minha infância.