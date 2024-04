A produção e a venda de veículos cresceram em março na comparação com fevereiro e no primeiro trimestre de 2024 em relação a igual período do ano anterior. A exportação avançou no mês, mas o resultado é negativo no período de janeiro a março. O crescimento da venda interna desde a metade do ano passado acelera as linhas de montagem e compensa a redução do embarque de veículos.