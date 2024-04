As vendas de autos comerciais leves encerraram os primeiros três meses de 2024 em alta no Rio Grande do Sul. Foram 25.151 unidades comercializadas ao todo, uma alta de 14,9% ante o mesmo período de 2023. Onix e Tracker, da General Motors, e Polo, da Volkswagen, lideram em quantidade de unidades vendidas de janeiro a abril no Estado (veja lista abaixo) .