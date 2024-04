As vendas de veículos no Rio Grande do Sul fecharam o primeiro trimestre de 2024 mantendo o ritmo de embalo do ano passado. De janeiro a março, a comercialização de veículos novos totalizou 39.567 unidades, alta de 11,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Em março, foram 19,6% a mais em vendas em relação a fevereiro - ainda que sobre março passado tenha havido pequeno recuo de 1,65%.