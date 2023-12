De forma silenciosa, a exemplo dos motores que os impulsionam, os carros elétricos ganharam terreno de forma significativa no Rio Grande do Sul em 2023. As vendas de veículos híbridos ou movidos puramente por energia elétrica saltaram acima da média nacional, e a inauguração de uma nova rota de postos de recarga elevou o nível da infraestrutura destinada a esses modelos no Estado ao facilitar viagens de longa distância.