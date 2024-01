Após queda em 2022, a venda de veículos ovos apresentou retomada de fôlego no Rio Grande do Sul no ano passado. O emplacamento de automóveis e comerciais leves zero cresceu 16,27% em 2023 ante o ano anterior no Estado. Os dados são da Fenabrave/Sincodiv-RS, entidade que representa concessionárias e distribuidoras. Programa de incentivo do governo federal, início da queda do juro e comparação com uma base mais fraca são alguns dos fatores que ajudam a explicar a variação positiva, segundo especialistas e integrantes do setor. Para 2024, projetam fechamento positivo com Selic menor e economia estável.