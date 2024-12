Número de mortes provocadas pelo ciclone Chido em Moçambique sobe para 120

Assim como em Moçambique, ciclone destruiu casas e prédios no arquipélago francês de Mayotte, no Oceano Índico.

A passagem do ciclone Chido por Moçambique provocou pelo menos 120 mortes, segundo um balanço atualizado publicado nesta segunda-feira (23) pelo Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres. São 26 a mais do que o do dia anterior. O número de feridos aumentou para quase 900.