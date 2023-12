Em meio à retração das vendas no mercado automobilístico nacional, que chegou a ser alvo de incentivos do governo para reduzir custos e reativar plantas industriais sem atividade no país, as locadoras ganham terreno. É este o segmento que, atualmente, garante quase um quarto (24,76%) das compras de veículos zero-quilômetro produzidos nas montadoras brasileiras.