A gangorra do mercado automobilístico brasileiro continua. Depois das quedas em agosto e setembro e o crescimento em outubro, a venda de veículos voltou a cair em novembro. Os três feriados comprometeram as vendas e o emplacamento regrediu em quase todos os segmentos do setor automotivo em relação ao mês anterior. Os segmentos automóveis e comerciais avançaram na comparação com novembro de 2022. O resultado acumulado do ano segue positivo.