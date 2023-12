O novo Sentra avançou. Visual ousado, sofisticação, conforto e segurança, o sedã médio Nissan surpreende e tem baixo consumo de combustível. Rodamos 600 quilômetros com o Nissan, um dos modelos mais avançados do seu segmento. Importado do México e preço competitivo, o novo Nissan Sentra 2.0 CVT na versão Exclusive com interior Premium custa R$ 174.990.