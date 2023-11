Se o visual e o conforto atraem, o comportamento supera a expectativa. O novo conjunto propulsor com motor turbo e câmbio automático contínuo variável (CVT) garante à Strada Ultra ótimo desempenho sem comprometer o consumo de combustível. Rodamos 600 quilômetros com a versão topo de linha da picape Fiat que, mais uma vez, fechará o ano como o carro mais vendido no país. A Fiat Strada Ultra 1.0 Turbo 200 Flex CVT tem preço sugerido de R$ 133.990.