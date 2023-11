A família Hilux cresce. A SRX Plus 2024, nova versão intermediária - entre a SRX e a topo de linha GR-Sport - avança no comportamento dinâmico. A plataforma da picape média Toyota foi aprimorada com eixos mais largos, nova suspensão e avanços na tecnologia. Com chegada nos concessionários no final do mês, em pré-reserva, nova Hilux SRX Plus tem preço sugerido de R$ 334.890.