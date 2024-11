A Casa Branca condenou o assassinato do rabino Zvi Kogan nos Emirados Árabes Unidos (EAU), considerando que o crime também representa um ataque ao país. Em comunicado emitido no domingo, 24, o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que o "crime horrível" vai contra todos aqueles que defendem a paz, a tolerância e a coexistência.