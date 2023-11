O HR-V Touring combina o conforto, a segurança e a tecnologia com a potência e a força do motor turbo. O conjunto propulsor faz a diferença no comportamento do utilitário esportivo compacto Honda. O motor turbo flex de 177 cv, o câmbio automático CVT, os detalhes visuais e o interior sofisticado com o myHonda Connect personalizam a versão topo de linha. O Honda HR-V Touring tem preço sugerido a partir de R$ 195.800.