O C3 Feel Pack 1.6 com câmbio automático é o tipo de carro racional com bom espaço e destaque ao sistema multimídia. O comportamento do hatch compacto com jeito de utilitário esportivo é adequado à potência e força do conjunto propulsor. Rodamos 500 quilômetros com o Citroën C3 Feel Pack 1.6 AT6 que tem preço sugerido a partir de R$ 97.790.