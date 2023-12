A Renault investirá R$ 2 bilhões para produzir novo utilitário esportivo global no Paraná. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira (4) durante comemoração de 25 anos do Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais. O novo veículo, um C-SUV, será montado sobre a nova plataforma modular CMF-B, a mesma utilizada no Kardian. O evento contou presença do presidente da República em Exercício, Geraldo Alckimin, dos principais executivos da Renault América Latina, Luiz Fernando Pedrucci, e da Renault do Brasil, Ricardo Gondo.