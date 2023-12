Na contagem regressiva para o final do ano, a produção cresce e a venda e a exportação de veículos caem em novembro. O aumento do mercado interno, a estabilidade na produção e a queda na exportação marcarão 2023 para a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Para o próximo ano, a entidade das montadoras trabalha com o avanço nos três segmentos setor automotivo.