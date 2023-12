Principal data do ano para o varejo, o Natal de 2023 conta com vantagens em relação ao ano passado que devem ajudar a incrementar as vendas. Além do ambiente econômico considerado mais estável pelas entidades do setor, a data conta com um dia a mais para as compras este ano, o que deve aumentar a busca por presentes. O Natal deve movimentar R$ 6 bilhões no comércio gaúcho.