As vendas de Natal movimentarão R$ 576 milhões em Porto Alegre, estima pesquisa do sindicato dos lojistas, o Sindilojas POA. O montante representa uma elevação de 4,92% sobre o ano passado, um pouco acima da inflação do período. Ou seja, um aumento real. O gasto médio por presente deve ficar em R$ 187, somando R$ 729 por consumidor, considerando a média de itens que cada um deve comprar.