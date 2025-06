Lula aciona Ciro Gomes na Justiça por suposta ofensa à honra em vídeo

Na gravação, Ciro criticou criação de programa de empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado. Júlio Cordeiro / Agencia RBS

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi à Justiça contra o ex-ministro Ciro Gomes. Representado pela Advocacia-Geral da União (AGU), Lula ingressou com interpelação judicial contra Ciro em razão de supostas ofensas a sua honra proferidas pelo político cearense.

O processo tramita na 11ª Vara da Justiça Federal do Ceará. A juíza Danielle Carvalho abriu prazo de cinco dias para Ciro prestar explicações sobre o caso, que venceu na segunda-feira (2) sem que o ex-ministro tenha se manifestado.

Na petição inicial, a AGU aponta que Ciro teria imputado a Lula o cometimento de dois fatos criminosos em vídeo divulgado no YouTube e Instagram, no qual critica a criação do programa de empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado, batizado de "Crédito do Trabalhador".

— Lula segue sua história de encher o bolso dos banqueiros, enquanto fragiliza a população — diz Ciro, em trecho do vídeo.

A AGU aponta que o ex-ministro insinuou que Lula teria se beneficiado de propina para implementar a política e que teria obtido vantagem ilícita no escândalo do Mensalão. Conforme a AGU, as afirmações imputam a Lula os crimes de peculato e corrupção passiva.

"Foram ataques de extrema gravidade, pois maculam a reputação da instituição presidencial, atingindo a sua credibilidade e interferindo no exercício pleno da função pública", diz trecho da interpelação.

Sem a resposta de Ciro, a AGU poderá ingressar com ação judicial contra o ex-ministro pelo crime de calúnia contra Lula.

A coluna procurou a assessoria de Ciro Gomes, que não enviou posicionamento até a atualização mais recente da publicação. Em newsletter enviada a assinantes na segunda, Ciro reproduziu o conteúdo do vídeo com o título "LULA QUER ME CALAR - CENSURA NÃO!".

Relação conflituosa

Ciro Gomes foi ministro de Lula no primeiro mandato do petista. Ver Descrição / Ver Descrição

Adversários diretos em três eleições presidenciais, Ciro e Lula já foram aliados. O ex-governador do Ceará foi ministro da Integração Nacional no primeiro governo do petista e fez coligações com o PT no Ceará.