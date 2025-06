"Alta do IOF é incoerente e arrecadatória, com risco de judicialização", diz diretor de associação de financistas

Embora haja resistência no Congresso, o governo federal sustenta que precisa subir o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para garantir as receitas da meta fiscal . Diretor da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Andrew Storfer falou ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Como impacta as pessoas?

O aumento impacta diretamente o crédito e é incoerente com o discurso que criticava a alta taxa de juro, que ocorre pela inflação elevada e pelos gastos públicos, mas o governo insiste em dar mais crédito, como o FGTS para garantia de empréstimos. O IOF maior inibe o crédito, com aumento de juro que pode ser repassado à inflação. Impacta o pequeno empresário.

Porque se indicava que haveria controle de capitais. Ou seja, quem coloca dinheiro e investe no Brasil poderia estar sujeito ao controle dessa saída de capitais. Ora, o Brasil precisa de recursos e não tem poupança para investimentos, esse dinheiro estrangeiro é muito importante. Se ameaçar regular isso, terá uma fuga de capitais ou, no mínimo, uma não atração de novos.

Virou um imbróglio político. É provável que tenha algum ajuste no Congresso, porque a medida foi fortemente rechaçada. Por ser imposto regulatório, não precisa passar pelo Congresso nem começa a valer somente a partir do ano seguinte. Ele é uma exceção. Mas o governo faz a mudança por medida provisória, que vai para o Congresso analisar por 120 dias. Não é simples a revogação. Só que o IOF não é arrecadatório, serve para regular ou fazer ajustes momentâneos quando a economia precisa. E agora foi aumentado simplesmente com fins arrecadatórios, o governo reconheceu. Não pode deixar de ser julgado pelo Judiciário, já que a medida é inconstitucional.