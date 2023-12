A reta final do ano e as festas de Natal e Ano-Novo podem evocar perdas e acarretar sentimentos negativos, somadas a dificuldades impostas pelo avançar da idade. Idosos que enfrentam quadros de depressão e demência, além daqueles com mobilidade reduzida ou que vivem em instituições de longa permanência, podem participar das celebrações. O ideal é promover algumas adaptações para que essas pessoas possam se integrar mais facilmente.