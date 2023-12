Está chegando a principal data do ano para o varejo. As vendas de Natal devem bater R$ 5,26 bilhões no Rio Grande do Sul, estima a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). É o terceiro maior montante do país, atrás de São Paulo e Minas Gerais. Com isso, passou o Rio de Janeiro, que, no ano passado, ficava na terceira posição do ranking nacional feito pela entidade.