Indústria que começou com um pequeno moinho em Pinto Bandeira, no interior gaúcho, a Orquídea Alimentos terá uma operação semelhante em São Paulo. A empresa arrendou um moinho de 72 anos, do tradicional grupo Ocrim, no bairro Jaguaré, zona oeste da capital paulista. A estrutura permitirá o aumento da produção de farinha em 22%, alcançando 44 mil toneladas por mês. Além de manter os 100 funcionários, a ideia é abrir mais cerca de 30 vagas ao longo do ano que vem para ampliar o portfólio de produtos.