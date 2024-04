O Mustang GT Performance 2024 chega ao Brasil. Mais ousada, a sétima geração do esportivo Ford é a mais potente de todos os tempos. Equipado com o motor Coyote V8 5.0 de 488 cv e transmissão automática de dez velocidades, as 150 unidades do lote inicial foram comercializadas em uma hora e a previsão de entrega das primeiras unidades será até o final de junho. O Ford Mustang GT Performance 2024 tem preço de R$ 529 mil.