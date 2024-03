Os 30 anos da Audi no Brasil foram comemorados com emocionante homenagem a Ayrton Senna e com a mostra do Fórmula 1, do Q6 e-tron e do RS 6 Avant Legacy. A marca alemã anunciou também a parceria com a Senna Brands, a partir de 1º de maio, em projeto institucional e de ações com mesmos valores, propósitos e legados.