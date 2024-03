O Spin 2025 avança com visual, segurança e tecnologia atualizados. Reestilizado com a identidade global da marca, o crossover Chevrolet traz também aperfeiçoamentos internos, na direção, no conjunto propulsor e suspensão. Com quatro configurações, duas das quais de sete lugares, o Chevrolet Spin 2025 tem preços a partir de R$ 119.990, na versão de entrada LT MT6, a R$ 144.990, na topo de linha Premier AT sete lugares.