A Titano, com preço competitivo, amplia concorrência no segmento das picapes médias no país. São três versões com motor turbo diesel, câmbio manual ou automático e tração 4x2 e 4x4 com reduzida. O novo modelo completa a linha de picapes da marca italiana, líder das picapes compactas e intermediárias. A Fiat Titano tem preços sugeridos a partir de R$ 219.990 na versão de entrada Endurance e de R$ 259.990 na topo de linha Ranch.