O Kardian consolida a evolução da Renault no conforto, segurança e tecnologia. O utilitário esportivo compacto surpreende pela inovação, comportamento e qualidade do conjunto. Primeiro modelo montado sobre a plataforma modular global com a nova identidade visual da marca, o conjunto propulsor e os avançados recursos de apoio à condução, o Kardian chega para consolidar o novo momento da francesa no pais. Com três versões, o Renault Kardian tem preços a partir de R$ 112.790, na opção de entrada Evolution 1.0 Turbo, de R$ 122.990, na intermediária Techno Turbo e de R$ 132.790, na topo de linha Première Edition Turbo.