A Citroën mostra as primeiras imagens do Basalt Vision. O utilitário esportivo cupê deverá chegar no segundo semestre com motor 1.0 turbo e câmbio automático contínuo variável. O novo modelo é o terceiro do programa C-Cubed, ao lado do C3 e do Aircross. A montadora define o Basalt Vision como conceito, mas tudo indica que as imagens são muito próximas do modelo que será produzido em Porto Real (RJ).