O efeito do carnaval passou e o país retorna ao normal com as águas de março fechando o verão. Março foi positivo para a venda de veículos na comparação com fevereiro mas negativo na comparação com o mesmo período de 2023. A Fiat manteve a rotina de líder do mercado e o Volkswagen Polo passou a picape Strada e foi o carro mais vendido no país. Das chinesas, a BYD manteve a 10º posição e a GWM foi a 16º colocada à frente de marcas tradicionais.