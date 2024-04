O Fastback Abarth alia o conforto, a sofisticação e a segurança com a esportividade. O conjunto propulsor com motor turbo e câmbio automático garantem ao utilitário esportivo cupê comportamento com potência e força nas ruas e estradas. Rodamos 500 quilômetros com um Fiat Fastback Abarth, que tem preço sugerido de R$ 160.990.