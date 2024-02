O Tiggo 7 Sport agita o segmento de utilitários esportivos médios como o modelo de menor preço de sua faixa. A nova configuração do Caoa Chery desafia a acirrada concorrência com o custo próximo de um compacto com as características de um médio. O Caoa Chery Tiggo 7 Sport 2025 tem preço de lançamento de R$ 134.990.