A repercussão internacional da contratação de Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira

Em sua capa no site, o jornal Marca, da Espanha, destacou na manchete principal "Oficial: Carlo Ancelotti já é o novo treinador do Brasil".

Conforme o Marca, Ancelotti dará uma coletiva de imprensa em Valdebebas, centro de treinamentos do Real, em que irá anunciar sua saída de Madri.

Também da Espanha, o jornal As, também de Madri, também destacou em sua página principal a contratação do treinador italiano pela Seleção.

A Gazzetta dello Sport, do país do novo técnico da equipe canarinha, também deu espaço para o anúncio feito pela CBF.

"Oficial: Ancelotti é o novo técnico do Brasil. 'O maior da história para o maior time do planeta'", escreveu, ressaltando a frase presente no comunicado da entidade.