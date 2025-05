O dia em que a bandeira do RS foi destaque na Times Square

Os famosos painéis da Times Square, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, ganharam nesta semana uma imagem significativa para o Rio Grande do Sul. Por ocasião da Brazilian Week, semana em que líderes empresariais e políticos brasileiros se reúnem com agentes relevantes do mercado nos Estados Unidos, a bandeira gaúcha foi parar no painel da Nasdaq, com o Rio Grande do Sul classificado como “um dos Estados mais competitivos do Brasil”.