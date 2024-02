Janeiro repetiu os resultados do mês em todos os anos com venda fraca de veículos. Os reflexos das festas de Natal e final de ano e das promoções, o menor número de dias úteis e as férias bateram forte no setor automotivo. Com 152.062 registros, o tombo foi de 35,73% em relação a dezembro de 2023. A Fiat e a Strada lideraram o mercado e a chinesas avançaram. A BYD fechou na 10ª posição e a GWM, na 14ª.