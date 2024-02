A General Motors investirá R$ 7 bilhões no Brasil até 2024 para acelerar a mobilidade sustentável. Companhia norte-americana promete a maior transformação da marca no país e confirma seis lançamentos neste ano. Recursos fazem parte da primeira fase do novo ciclo de investimento e promoverão a renovação da linha de veículos, pesquisa e tecnologia, evolução das operações e a criação de novos negócios.