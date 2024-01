Em um ano de oscilações recorrentes, dezembro ajudou e o mercado automobilístico brasileiro fechou 2023 em alta. O crescimento foi acelerado pelo programa de incentivo do governo federal lançado em junho com benefícios fiscais e, nos últimos meses, pela redução das taxas de juros e maior facilidade de financiamento. O segmento de automóveis e comerciais leves avançou 11,3% e, como virou rotina, a Fiat e a picape Strada mantiveram a liderança do mercado.