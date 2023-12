A NC 750X 2024 chega em janeiro com todas as versões produzidas em Manaus (AM). As configurações são diferenciadas pelo câmbio manual (MT) e pelo automático de dupla embreagem (DCT), que era importada do Japão. Nas cores vermelho e prata metálico, a Honda NC 750X tem preço de R$ 52.680m na opção MT, e de R$ 548.680, na DCT, na base de São Paulo e sem frete nem seguro inclusos.