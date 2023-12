O Niro ganha a série especial Rio Open Limited Edition. As 100 unidades do utilitário esportivo híbrido Kia, baseadas na versão topo de linha SX Prestige, são personalizadas com detalhes externos e internos exclusivos. O utilitário esportivo híbrido Kia Niro Rio Open Limited Edition tem preço promocional de R$ 222.790, até 31 de dezembro deste ano, e de R$ 231.790, a partir de janeiro de 2024.