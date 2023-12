O Compass 4xe híbrido, sofisticado, com conectividade e tecnologia, combina motores elétrico e turbo. O conjunto propulsor com 240 cv, o câmbio automático e a tração 4x4 garantem bom desempenho, autonomia e economia de combustível. Rodamos 700 quilômetros pelas ruas e estradas gaúchas com o Jeep Compass Série S 4xe PHEV tem preço de R$ 347.300.