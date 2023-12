A Mercedes-AMG acelera forte. A divisão de alta performance da marca alemã anuncia seis lançamentos no país. Com a chegada dos novos modelos, a AMG terá 11 versões entre hatchs, sedãs, utilitários esportivos e elétricos. Os preços começam a partir de R$ 593.900, no Mercedes-AMG A 45 S 4 Matic+, a R$ 1.279.900, no GLE 63 S 4Matic+ Coupé, e já estão disponíveis por encomenda nos concessionários.