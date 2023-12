GWM avança no país com o Ora 3. Nas versões Skin e GT, o hatch elétrico urbano combina conforto, sofisticação e tecnologia. As duas configurações compartilham o motor, mas a bateria e autonomia são diferenciadas. O GWM Ora 3 chega ao mercado brasileiro com preços de R$ 150.000, na opção Skin, e de R$ 184.000, na GT.