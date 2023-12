A Fiat reduz preço e Fastback Turbo 200 AT terá opção no programa PcD. A medida valerá para a configuração de entrada a partir de janeiro de 2024. Com a redução do preço sugerido do utilitário esportivo, o modelo poderá ser incluído no programa de descontos para Pessoas com Deficiência (PcD). O Fiat Fastback Turbo 200 AT caiu para R$ 117.990 e para o público PDC para R$ 101.620.