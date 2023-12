A BMW começará 2024 acelerada. A montadora alemã terá mais de 15 lançamentos no Brasil em 2024. O sedã elétrico i5 abrirá a temporada de novidades com chegada prevista para março do próximo ano. A BMW confirmou que os novos X2 e sua versão elétrica, o iX2, darão continuidade aos lançamentos do próximo ano para o mercado brasileiro.