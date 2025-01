Educação financeira para um melhor 2025

O início de um ano sempre apresenta inúmeros desafios para os brasileiros. Além de ser tradicionalmente um ponto de partida para novas metas pessoais e aspirações profissionais, janeiro traz não apenas a simbologia de um recomeço, mas também a dificuldade financeira de lidar com as contas que chegam .

Celebrações em família, presentes e viagens de férias podem provocar um impacto considerável nas finanças pessoais. Há também outros gastos recorrentes no período, como o IPTU, o IPVA, a rematrícula e a compra de material escolar. Por isso, é essencial a adoção de um planejamento cuidadoso para atravessar os primeiros meses com equilíbrio financeiro e sem prejudicar o restante do ano.