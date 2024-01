O Programa Mover acelera a descarbonização e incentiva veículos sustentáveis no país. Substituto do Rota 2030 garante incentivos e ataca as emissões de carbono. Bem recebida pelas entidades do setor automotivo, a medida provisória do governo federal que instituiu o Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação estimula a atualização e a mobilidade sustentável. Cria o IPI Verde e um conjunto de incentivos fiscais para veículos mais sustentáveis de empresas que investirem na descarbonização.