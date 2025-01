Relacionamento com o padre

Leitora de GZH compartilha que teve um caso com o padre de sua cidade por três anos. No entanto, descobriu que ele tinha uma relação com ela e com uma outra mulher, ao mesmo tempo.

Ao descobrir que o sacerdote estava em dois relacionamentos, ela buscou entrar em contato com a envolvida. Mas como troco, foi bloqueada pelo homem, que continuou o relacionamento com a outra.

Confira no vídeo acima a opinião do colunista sobre o caso, no episódio desta semana do Desafio Sentimental, com Carpinejar.