A Transit 2026 traz avanços que aumentam o conforto, a eficiência e a segurança. Mais completa e com duas novas versões, os aperfeiçoamentos facilitam o trabalho para empresas e frotistas. Com entrega das primeiras unidades em março, a Ford Transit 2026 tem preços a partir de R$ 282.900, na versão Chassi, de R$ 297.990, na Furgão, e de R$ 354.900, na Minibus.



As novidades da linha2026 são focadas no cliente comercial para aumentar a produtividade e reduzir o custo operacional do veículo, estratégia que segundo a Ford tem pavimentado o seu crescimento no setor.



A nova arquitetura eletrônica, que permite maior agilidade no gerenciamento dos sistemas da van e maior eficiência no consumo de combustível, envolve os principais aperfeiçoamentos da Transit. A van traz também conexão sem fio para atualizações over-the-air, o que garante manter a sintonia com as inovações do mercado.